Российские военные уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ уничтожили до 20 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.
При этом помимо живой силы российские военные также уничтожили две украинских бронемашины и три пикапа.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы недалеко от Новомайорского и Шевченко в ДНР.
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