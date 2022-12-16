Российские военные уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 20 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.

При этом помимо живой силы российские военные также уничтожили две украинских бронемашины и три пикапа.