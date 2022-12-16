ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 10:25
3804

Российские войска отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска продолжают наступление, они рассеяли и отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населённых пунктов Артёмовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника", — сказал представитель ведомства.

Пассажиры маршрутки пострадали в результате очередного обстрела ВСУ Донецка
Пассажиры маршрутки пострадали в результате очередного обстрела ВСУ Донецка

Он добавил, что благодаря работе российских войск за сутки потери противника составили более 40 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 20 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar