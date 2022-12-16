Российские войска отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска продолжают наступление, они рассеяли и отбросили подразделения ВСУ на исходные позиции. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населённых пунктов Артёмовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что благодаря работе российских войск за сутки потери противника составили более 40 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.