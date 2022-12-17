Российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины
В пятницу, 16 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования", — заявил Конашенков.
Он добавил, что все цели достигнуты, все назначенные объекты поражены российскими войсками.
Ранее Лайф сообщал о том, что Российская армия в рамках спецоперации на Украине нанесла упреждающие удары для пресечения атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.
ТАСС / Министерство обороны РФ