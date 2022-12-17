Российские войска 16 декабря нанесли удары по системам военного управления Украины

В пятницу, 16 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования", — заявил Конашенков.

Он добавил, что все цели достигнуты, все назначенные объекты поражены российскими войсками.