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17 декабря, 12:20

Военком Подмосковья Астахов: Изменений срока службы по призыву в РФ не планируется

Срок военной службы по призыву для россиян не планируют менять. Об этом сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

"Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", — уточнил он.

В Совфеде высказались против увеличения срока службы до двух лет

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Астахов добавил, что по закону срок военной службы в РФ составляет 12 месяцев и Минобороны не предлагает каких-либо изменений в этой части.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждал темы увеличения срока срочной службы в армии.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Илья Суриков

Комментарий

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Николай Sarmat17 декабря, 12:50

С пенсионным возрастом то же все отрицали первые заявления это вброс что бы привыкли к мысли обыватели далее закон практика жизни в РФ это подтверждает....

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