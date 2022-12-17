Военком Подмосковья Астахов: Изменений срока службы по призыву в РФ не планируется

Срок военной службы по призыву для россиян не планируют менять. Об этом сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

"Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", — уточнил он.

Астахов добавил, что по закону срок военной службы в РФ составляет 12 месяцев и Минобороны не предлагает каких-либо изменений в этой части.