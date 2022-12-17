В Москве адвоката арестовали за попытку пронести телефоны, карты и лекарства в СИЗО
Изъятые предметы, которые женщина пыталась пронести в СИЗО одному из заключённых. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве арестовали адвоката из Карачаево-Черкесии за попытку пронести в СИЗО "Матросская тишина" запрещённые предметы, включая телефоны с сим-картами, сильнодействующие вещества и колоду игральных карт. Об этом рассказали в пресс-службе Преображенского суда столицы.
"Постановлением Преображенского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Джантемировой Марины Заудиновны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля", — говорится в сообщении телеграм-канала "Московские суды общей юрисдикции".
Против женщины, которую оперативники задержали накануне, выдвинуто обвинение в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ. По инкриминируемой статье ей светит до восьми лет тюрьмы. При этом ни в суде, ни на допросе вину 39-летняя юрист не признала.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве суд арестовал начальника участка стройфирмы по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки". В СИЗО обвиняемый пробудет почти два месяца — до 9 февраля следующего года.