В Москве адвоката арестовали за попытку пронести телефоны, карты и лекарства в СИЗО

В Москве арестовали адвоката из Карачаево-Черкесии за попытку пронести в СИЗО "Матросская тишина" запрещённые предметы, включая телефоны с сим-картами, сильнодействующие вещества и колоду игральных карт. Об этом рассказали в пресс-службе Преображенского суда столицы.

"Постановлением Преображенского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Джантемировой Марины Заудиновны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля", — говорится в сообщении телеграм-канала "Московские суды общей юрисдикции".

Против женщины, которую оперативники задержали накануне, выдвинуто обвинение в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ. По инкриминируемой статье ей светит до восьми лет тюрьмы. При этом ни в суде, ни на допросе вину 39-летняя юрист не признала.