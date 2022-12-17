В Москве прошла церемония прощания с экс-главой Госкино Арменом Медведевым

В московском Центральном доме кинематографистов прошло прощание с российским кинокритиком и экс-главой Госкино России Арменом Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с Медведевым пришли порядка 100 человек, в числе которых режиссёр Алексей Учитель, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев, киновед и историк кино Наум Клейман, кинокритик Лариса Малюкова, сценарист Павел Финн и другие.

"Я думаю, когда-нибудь, когда историки кино оглянутся на наше время — обычно киноведы вспоминают режиссёров, великих актёров, гораздо реже операторов и великих сценаристов, что несправедливо, — я очень надеюсь, что Армен Николаевич Медведев останется в нашей истории кино как кинематографист подлинный не по должности, он любил кино и он любил всех нас", — подчеркнул Клейман.

Малюкова назвала Медведева звеном, связывающим поколения, и с его уходом кинематограф потерял отца и осиротел. Армен Николаевич был блистательным педагогом, рыцарем, защитником кино. По её словам, киновед связывал поколения, потому на прощание пришло много молодых людей. А ректор ВГИКа Малышев рассказал, что Медведев был мудрым профессором и частью университетской семьи. По его мнению, главная заслуга киноведа — спасение кинематографа РФ в непростые 1990-е годы, когда он возглавил Госкино. Малышев добавил, что Медведев обладал острым умом и блестящим знанием своего дела, но при этом умел ориентироваться среди аппаратных чиновников, добиваясь полезных вещей для кинематографа.