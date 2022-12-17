МИД РФ потребовал исключить из санкций ЕС экспорт российской сельхозпродукции
Евросоюз должен предпринять меры для юридического исключения из санкционного пакета всех ограничений, которые прямо или косвенно влияют на поставки российского зерна, удобрений и сырья. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По словам дипломата, российская сторона обратила внимание на положения из нового пакета европейских рестрикций, которые предусматривают возможность предоставить странам ЕС исключения из санкционного режима в интересах ряда российских экспортёров продовольствия и удобрений.
"Этот шаг является, по сути, признанием Евросоюзом очевидного — его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность, поскольку направлены против российского агропромышленного комплекса и создают существенные преграды для продолжения экспорта наших сельхозтоваров в третьи страны", — подчеркнула Захарова.
Накануне Лайф писал, что Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. ЕС наложил ограничения против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии, Вооружённые силы РФ, ВМФ, ВКС и сухопутные войска.
VK / МИД России