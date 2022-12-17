МИД РФ потребовал исключить из санкций ЕС экспорт российской сельхозпродукции

Евросоюз должен предпринять меры для юридического исключения из санкционного пакета всех ограничений, которые прямо или косвенно влияют на поставки российского зерна, удобрений и сырья. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам дипломата, российская сторона обратила внимание на положения из нового пакета европейских рестрикций, которые предусматривают возможность предоставить странам ЕС исключения из санкционного режима в интересах ряда российских экспортёров продовольствия и удобрений.