СК назвал две основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ

Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования — две основные версии крушения вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Место крушения вертолёта Ми-8. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", — говорится в сообщении.