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17 декабря, 11:34

СК назвал две основные версии крушения вертолёта в Улан-Удэ

СК: Две основные версии крушения самолёта в Улан-Удэ — неисправность и ошибка пилота

Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования — две основные версии крушения вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Место крушения вертолёта Ми-8. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолёта: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 16 декабря около 15:50 (10:50 мск) вертолёт осуществлял перелёт с аэродрома Байкал в Улан-Удэ. При посадке на безопасную взлётно-посадочную полосу Ми-8 перешёл в режим самопроизвольного вращения и упал.

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Напомним, о крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ стало известно 16 декабря утром. Трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. Лайф публиковал видео с места происшествия. В результате ЧП три члена экипажа погибли. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.

Обложка ©

Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

Светлана Оперук

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