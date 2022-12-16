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16 декабря, 08:29

Три человека погибли при крушении вертолёта в Улан-Удэ

В Улан-Удэ разбился вертолёт Ми-8, погибло три человека

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в районе аэродрома Байкал в Улан-Удэ. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП погибло три человека.

В Улан-Удэ разбился вертолёт Ми-8. Видео © LIFE

По предварительным данным, трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. Все трое погибших являлись членами экипажа вертолёта. На имеющихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что после падения начался сильный пожар.

В ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8

В ДНР сбит украинский вертолёт Ми-8

Ранее Лайф сообщал, что двухмоторный самолёт B55 потерпел крушение вблизи деревни Джрабер Котайкской области Армении, в результате погибло два человека.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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