Три человека погибли при крушении вертолёта в Улан-Удэ
В Улан-Удэ разбился вертолёт Ми-8, погибло три человека
Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в районе аэродрома Байкал в Улан-Удэ. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП погибло три человека.
В Улан-Удэ разбился вертолёт Ми-8. Видео © LIFE
По предварительным данным, трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. Все трое погибших являлись членами экипажа вертолёта. На имеющихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что после падения начался сильный пожар.
Ранее Лайф сообщал, что двухмоторный самолёт B55 потерпел крушение вблизи деревни Джрабер Котайкской области Армении, в результате погибло два человека.
LIFE