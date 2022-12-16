Три человека погибли при крушении вертолёта в Улан-Удэ

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в районе аэродрома Байкал в Улан-Удэ. Как стало известно Лайфу, в результате ЧП погибло три человека.

По предварительным данным, трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. Все трое погибших являлись членами экипажа вертолёта. На имеющихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что после падения начался сильный пожар.