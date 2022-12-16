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16 декабря, 08:55

Лайф публикует список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ

Разбившийся в Улан-Удэ вертолёт направлялся к новому покупателю в Китай

<p>Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в Улан-Удэ. Обложка © LIFE</p>

Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в Улан-Удэ. Обложка © LIFE

Среди погибших в крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ были командир воздушного судна, авиатехник и инженер. Об этом Лайфу сообщил источник.

Список погибших в катастрофе:

  • Гомбоев Г.К. — КВС
  • Баранов И.П. — авиатехник
  • Самохвалов А.В. — ведущий инженер АО "Улан-Удэнский авиационный завод"

По данным Лайфа, разбившийся вертолёт должен был лететь к покупателю в Китай. На аэродроме планировали провести таможенные процедуры.

Три человека погибли при крушении вертолёта в Улан-Удэ

Три человека погибли при крушении вертолёта в Улан-Удэ

Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Улан-Удэ. По предварительным данным, трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. В результате ЧП погибли три члена экипажа. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Светлана Оперук

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