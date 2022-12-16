Лайф публикует список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ
Разбившийся в Улан-Удэ вертолёт направлялся к новому покупателю в Китай
Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в Улан-Удэ. Обложка © LIFE
Среди погибших в крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ были командир воздушного судна, авиатехник и инженер. Об этом Лайфу сообщил источник.
Список погибших в катастрофе:
- Гомбоев Г.К. — КВС
- Баранов И.П. — авиатехник
- Самохвалов А.В. — ведущий инженер АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
По данным Лайфа, разбившийся вертолёт должен был лететь к покупателю в Китай. На аэродроме планировали провести таможенные процедуры.
Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Улан-Удэ. По предварительным данным, трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. В результате ЧП погибли три члена экипажа. Лайф публиковал видео с места происшествия.