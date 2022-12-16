Лайф публикует список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ

Среди погибших в крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ были командир воздушного судна, авиатехник и инженер. Об этом Лайфу сообщил источник.

Список погибших в катастрофе: Гомбоев Г.К. — КВС

Баранов И.П. — авиатехник

Самохвалов А.В. — ведущий инженер АО "Улан-Удэнский авиационный завод"

По данным Лайфа, разбившийся вертолёт должен был лететь к покупателю в Китай. На аэродроме планировали провести таможенные процедуры.