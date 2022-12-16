Япония всерьёз обеспокоилась сотрудничеством России и Китая

Токио обеспокоен действиями Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе укреплением сотрудничества с Пекином. Об этом говорится в обновлённой Стратегии национальной безопасности Японии, принятой 16 декабря.

"Внешняя деятельность России в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг нашей страны, военная деятельность вместе со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают серьёзную обеспокоенность с точки зрения безопасности", — указывается в документе.

В прежней редакции стратегии нацбезопасности Японии Россия была обозначена в качестве партнёра.