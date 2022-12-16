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16 декабря, 08:38

Разбившийся в Улан-Удэ вертолёт был совсем новым — его даже не успели передать заказчику

Глава Бурятии подтвердил гибель трёх человек в результате крушения вертолёта в Улан-Удэ

Разбившийся в Улан-Удэ вертолёт Ми-8 был совсем новым — авиазавод ещё даже не успел передать его заказчику. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он также подтвердил гибель трёх членов экипажа в результате ЧП.

"Вертолёт от авиазавода ещё не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолёта не было пассажиров. Экипаж три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по Республике Бурятия. Экипаж, к сожалению, погиб", — написал он в телеграм-канале.

Цыденов уточнил, что Ми-8 разбился при посадке, возгорание произошло на рулёжной дорожке, ВПП не задета.

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Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Улан-Удэ. По предварительным данным, трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. В результате ЧП три члена экипажа погибли. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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LIFE 

Александра Вишнякова

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