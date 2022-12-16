"Похож на Николая Второго": Волочкова раскрыла личность нового жениха

Известная балерина Анастасия Волочкова в беседе с порталом Тeleprogramma.pro рассказала о новом женихе, которого зовут Дмитрий, и о его крайне интересном сходстве.

"Началось всё с того, что мне помог один человек: привёз сладости на один из моих благотворительных спектаклей — подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвёл на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости", — призналась Волочкова.

Позднее её новый возлюбленный предстал перед ней уже в совершенно ином образе — в облачении Деда Мороза с мешком подарков. Правда, Волочкова далеко не сразу узнала Дмитрия. Ещё немногим позже он пришёл на её спектакль, где подарил ей пуанты из сахара. Сама артистка призналась, что "влюбилась в Деда Мороза".

После этого балерина даже успела обидеться на нового возлюбленного из-за того, что тот не преподнёс ей после спектакля цветы. Однако вскоре Дмитрий исправился и одарил Волочкову "целой оранжереей белых роз". Часть из них артистка решила пожертвовать церкви, где её избранник и сделал ей предложение. Волочкова ответила "да".

Фото © teleprogramma.pro / личный архив А. Волочковой

"Знаете, мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображён на фреске в гостиной моего дома, можете сами посмотреть на фото. Удивительное сходство! Наверное, это знак судьбы", — добавила балерина.

Правда, дату свадьбы Волочкова не раскрывает. Зато уже в конце декабря влюблённые отправятся в отпуск на Мальдивы. По словам балерины, её жених занимается десертами без сахара и созданием мануфактур за пределами России.