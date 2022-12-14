Волочкова заявила о помолвке с мясным королём, и вот что по поводу свадьбы думает сам жених
Имени очередного любимого бывшая балерина не называет, но журналисты уже рассекретили его. И пока Настя собирается замуж, подписчики бьют тревогу и советуют артистке завязать наконец с алкоголем.
Поклонники уже не верят Анастасии Волочковой, которая стабильно раз в несколько месяцев рассказывает о новой любви всей жизни — очередном ухажёре, готовом вести её под венец. На днях экс-балерина заявила, что у неё "скоро свадьба", а сегодня поделилась: некий "любимый" придумал и устроил "тайную помолвку".
"Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье 🐣 Вы не представляете, какой это Человек🙏", — написала балерина под фото, на котором позирует у роскошного автомобиля на фоне церкви, смущённо прикрывая рукой улыбку.
Анастасия Волочкова объявила о помолвке с любимым мужчиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Подписчики давно бьют тревогу: Волочкова спивается у всех на глазах, но никому нет до этого дела. Вот и под новыми откровениями звезды позитивных комментариев не встретишь: "Настюха, опять нажралась? С кем помолвка-то? Белочка сделала предложение? Ты это, завязывай давай!", "Очередной любимый. Долго продержится? Два дня знакомы и помолвка. Уже ниже падать некуда... Список продолжается", "Взрослая тётка, а рассуждения 15-летней девочки. Ну, Настя, это уже даже не смешно 😢", "Ооо, кое-кто уже наколдырился с утра пораньше. Понеслись невнятные строки 😂".
И пока одни советовали заканчивать с возлияниями, другие гадали, за кого же Волочкова собралась замуж. Вычислить имя жениха заслуженной артистки России не составило труда: журналисты пробили владельца Mercedes, на котором катается Анастасия, и узнали, что это некий мясной король Артур Х. Что интересно, ни о какой помолвке с Волочковой он знать не знает, пишет kp.ru. С бывшей балериной мужчина "знаком косвенно", а обсуждать личную жизнь с прессой не намерен — бросил трубку, не раскрыв никаких деталей.
Волочкова оправдалась за любовь к просекко с клубникой, и подписчики решили, что балерине пора в рехаб
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art