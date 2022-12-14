Волочкова заявила о помолвке с мясным королём, и вот что по поводу свадьбы думает сам жених

Поклонники уже не верят Анастасии Волочковой, которая стабильно раз в несколько месяцев рассказывает о новой любви всей жизни — очередном ухажёре, готовом вести её под венец. На днях экс-балерина заявила, что у неё "скоро свадьба", а сегодня поделилась: некий "любимый" придумал и устроил "тайную помолвку".

"Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье 🐣 Вы не представляете, какой это Человек🙏", — написала балерина под фото, на котором позирует у роскошного автомобиля на фоне церкви, смущённо прикрывая рукой улыбку.

Анастасия Волочкова объявила о помолвке с любимым мужчиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Подписчики давно бьют тревогу: Волочкова спивается у всех на глазах, но никому нет до этого дела. Вот и под новыми откровениями звезды позитивных комментариев не встретишь: "Настюха, опять нажралась? С кем помолвка-то? Белочка сделала предложение? Ты это, завязывай давай!", "Очередной любимый. Долго продержится? Два дня знакомы и помолвка. Уже ниже падать некуда... Список продолжается", "Взрослая тётка, а рассуждения 15-летней девочки. Ну, Настя, это уже даже не смешно 😢", "Ооо, кое-кто уже наколдырился с утра пораньше. Понеслись невнятные строки 😂".