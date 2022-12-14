Мужчинам с этими именами наплевать на мнение жены

В жизни каждого мужчины имя играет важную роль — идентифицирует его личность и наделяет определённой манерой поведения. Одни парни становятся верными мужьями, не способными на измены, другие своим присутствием всегда портят всем жизнь. Но есть и такие персоны, кому бывает трудно ужиться с окружающими из-за характера. Кто они — самые непослушные парни, кого тяжело понять и которым наплевать на мнение остальных, даже любимой жены?

Артём

Артём не видит смысла следовать чьим-то советам — считает, что и сам знает, что для него лучше. Фото © Freepik

Мужчина или юноша, что носит имя Артём, не так прост. У такой личности крайне тяжёлый характер, это очень упрямый и своевольный человек. К тому же Тёма практически не умеет правильно выражать заботу и любовь. Из-за чего часто злится и предъявляет обвинения в обесценивании его стараний. Но одновременно с этим Артём целеустремлён и амбициозен. Он в принципе не видит смысла следовать чьим-то советам, считая, что и сам знает, что для него лучше. Потому нередко пренебрегает просьбами любимых людей чего-то не делать. Мальчик, названный Артёмом, обладает большим эго, поэтому всегда стремится удовлетворить лишь собственные желания.

Михаил

Носителя имени Михаил отличают расчётливость и практичность. Фото © Freepik

Михаил виртуозно владеет искусством перевоплощения, поэтому на работе или в кругу друзей ведёт себя адекватно и прилично, а вот близким показывает самые неприятные стороны характера. Например, носителя имени Михаил отличают расчётливость и практичность. Невозможно эту персону заставить делать то, чего не хочет. В любой ситуации мужчина думает про свою выгоду. Соответственно, каждый следующий шаг планирует так, чтобы оказаться с каким-либо преимуществом. Можно сказать, что Миша как раз из тех парней, кто точно не отличается послушанием.

Глеб

Слушаться или подчиняться чужой воле Глеб не намерен. Фото © Freepik

Мальчик по имени Глеб стремится "объять необъятное", но при этом никак не хочет заручиться помощью или поддержкой кого-то из членов семьи. В характере такого мужчины — полагаться только на себя, чтобы за действия нести ответственность самому. Потому и слушаться или подчиняться чужой воле Глеб не намерен. Обычно носитель этого имени хорошо манипулирует людьми, навязывая свои хотелки. Но становится очень раздражительным, когда не получает желаемого. Глеб не любит правила и упрямо нарушает их, прибегая к любым ухищрениям, лишь бы у него осталась возможность действовать свободно и ни от кого не зависеть.

Даниил

Даниил может стать заносчивым и надменным, так как считает всех остальных гораздо хуже себя. Фото © Freepik