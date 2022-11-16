Пять имён мужчин, кто своим присутствием всегда портит всем жизнь

Замечали ли вы, что, находясь в обществе людей с одними и теми же именами, проживаете повторно некоторые ситуации? Например, будучи с мужчинами, кто притягивает богатство, находите возможность неплохо заработать. Вращаясь в кругу сплетниц и коварных охотниц за кошельками, ждёте подвоха. А есть ещё и такие персонажи, с кем каждый раз случается что-то плохое и неприятное. Причём это обязательно отражается на окружающих. Наверняка и у вас есть такие знакомые, кто своим присутствием всегда портит жизнь людям вокруг. Обычно эти "дельцы" — обладатели следующих пяти имён.

Мужское имя Даниил

Своими любовными похождениями Даниил портит жизнь всем знакомым. Фото © Freepik

Носитель этого мужского имени имеет не лучшую репутацию. Друзья и знакомые в курсе, что Даниил очень нуждается в женском внимании. Даже имея партнёршу или жену, он не удержится от измен. Своими любовными похождениями этот парень портит жизнь и всем знакомым. Даня, таясь, просит прикрыть его от любовницы или ревнующей супруги, заставляя или даже шантажируя людей, лишь бы добиться помощи. Из-за чего окружающие часто попадают в неприятные ситуации. И сколько бы раз Даниила ни просили завязать с этой пагубной привычкой, мужчина всё равно продолжает заводить пассий на стороне и изменять любимой.

Родион

Родион упрямый, поэтому попытается любыми способами заполучить возлюбленную. Фото © Freepik

Хорошо, когда представитель сильного пола обладает такими чертами характера, как настойчивость и целеустремлённость. Хуже, если мужчина становится упрямым и теряет здравый смысл в погоне за желаемым. Именно этим и отличается носитель имени Родион. В человеке, кого так назвали, достаточно много положительных, лидерских качеств, из-за чего он может зазнаться. Особенно болезненно мужчина относится к женским отказам. Поэтому Родион попытается любыми способами заполучить возлюбленную. Вот только характер у такого партнёра далеко не сахар, большинство обладателей этого имени — тираны. А это значит, что семья избранницы, её и его друзья постоянно будут участвовать в каких-то любовных разборках и драмах.

Имя Денис

Затаив обиду, мужчина по имени Денис начнёт мстить врагам. Фото © Freepik

Если назовёте сына Денисом, будьте готовы к тому, что он вырастет довольно чувствительным и обидчивым. Эго у носителя этого имени достаточно ранимое. Затаив обиду, такой мужчина вскоре начнёт мстить неприятелям. А задеть и вывести Дениса на негативные эмоции может любая мелочь. От этого страдает не только вторая половинка парня, но его друзья и знакомые. Ещё одна отрицательная черта Дена — циничность. Услуга, оказанная им, всегда аукнется просящему ответным требованием.

Мужское имя Олег

В какой-то момент Олег настолько увлечётся жаждой власти, что оттолкнёт от себя всех. Фото © Freepik

Дружелюбный Олег амбициозен, обладает задатками лидера и карьериста. Именно эти, казалось бы, положительные качества, способны испортить жизнь окружающим его людям. Почему? Мужчина попросту перестанет замечать или считать важными собеседников. В какой-то момент Олег может настолько увлечься жаждой власти, что оттолкнёт от себя всех. Попытки казаться крутым заставляют носителя имени рисковать. Вот только с везением у Олега дела обстоят плохо, поэтому парень остаётся ни с чем и приходится просить в долг у приятелей.

Виталий

К алкоголю у носителя имени Виталий слабость, да и меры он не знает. А это чревато последствиями. Фото © Freepik