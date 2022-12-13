Нумеролог раскрыла, к людям каких профессий 2023 год будет благосклонен

2023 год по нумерологии матрицы судьбы — это цифра 7, заявила Лайфу нумеролог Элена Гамаюн. В картах Таро эта цифра называется Колесница. Седьмой аркан — это энергия воина, победителя, движения вперёд. Колесница обозначает стремление человека развиваться и его способность использовать шансы, которые предоставляет судьба.

Колесница символизирует волю к успеху и победе. В минусе может означать споры и разногласия, разрушения. Семёрка — очень двойственное число. Энергия седьмого аркана будет покровительствовать людям, которые готовы двигаться к своим целям, людям, которые становятся более решительными, более бесстрашными и более активными Элена Гамаюн Нумеролог

Кто окажется в плюсе в 2023 году?

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В 2023-м на волне успеха будут те, кто обладает явной лидирующей позицией, стремлением к победе, достижению поставленной цели. Это люди, которые взяли в руки судьбу и готовы ею управлять. Наступающий год Чёрного Кролика — благоприятный период, чтобы добиваться намеченного, активничать. Уже сейчас можно составлять бизнес-план на ближайшее будущее — это поможет сконцентрироваться и направить энергию в нужное русло.

Как прописать цели на 2023 год?

Постановка целей — долгосрочных и краткосрочных — занятие очень важное. И ваши желания, связанные с 2023 годом, обязательно должны быть прописаны. В частности, надо перечислить шаги к достижению целей. Заведите дневник планов и записывайте в него всё то, чего вы хотите достичь в год Кролика. Будьте планомерно терпеливы, старайтесь двигаться к цели свободно и легко.

Конечно же, благоприятно пользоваться поддержкой ваших покровителей, если таковые имеются, не стесняться обращаться за помощью к вышестоящим организациям. В общем, в 2023 году приветствуется напористость. Активная жизненная позиция и чёткое понимание, чего же вы хотите получить от своей жизни Элена Гамаюн Нумеролог

Каким будет 2023 год? Прогноз нумеролога Элены Гамаюн

Год Чёрного Водяного Кролика будет достаточно напряжённым, в частности, из-за достаточно мощной активности, предупредила нумеролог. 2023-й многим напомнит летящую стрелу, выпущенную из лука. Гамаюн советует обязательно настроиться на оптимизм, вдохновлять окружающих, вести за собой людей, становиться лидерами судьбы. Тем, кто давно хотел подняться по карьерной лестнице, например, возглавить отдел, тем, кто чувствует в себе силы на это, нужно обязательно идти к такой цели в наступающем году.

В негативе могут проявляться у людей такие качества, как неумение долго концентрироваться на одной цели. Страх брать на себя ответственность, враждебность, агрессия, резкое разделение мира на добро и зло. Это энергии, которые могут проявиться в 2023 году. Поиск мнимой справедливости, обидчивость, нелюбовь к себе, излишний контроль над близкими, подавление каких-то событий силой, достижение целей любыми средствами. И в целом жизнь может восприниматься человеком как поле битвы Элена Гамаюн Нумеролог

Для людей этих профессий 2023 год сложится удачно

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2023-й будет благоприятствовать силовым структурам: армии и правоохранительным органам. А ещё людям, которые занимаются электронной техникой и компьютерами, духовным политическим лидерам, тренерам, бизнесменам — тем, которые чётко знают, чего хотят. Год сложится удачно для предпринимателей, которые занимаются делами, связанными с перевозками, движением и спортом. Кролик будет покровительствовать всем, кто чётко готов взять на себя ответственность, пойти вперёд, поставить цели, трудиться, двигаться к ним. Те, кто занимает позицию плыть по течению, пассивны — для таких людей год будет не очень благоприятным.

Очень хорошо в течение года пользоваться позитивными аффирмациями, которые будут вести вас к цели. Например, "Я двигаюсь по жизни легко к намеченным целям", "Я чётко знаю, чего хочу, мне покровительствует удача". Или "Деньги притягиваются ко мне со всех сторон", "Я привлекаю успех и деньги", "Вся Вселенная помогает мне в достижении моих целей". В общем, любые позитивные фразы, которые вам помогают справляться к трудностями.

Например, "Я успешен, активен". "Во мне есть сильные лидерские качества". "Я всегда достигаю поставленных целей". "Я преодолеваю препятствия легко". Вы можете составить для себя сами или взять их, например, там, где считаете нужным, но важно в 2023 году настраивать себя на успех, на достижение цели и смело двигаться в этом направлении Элена Гамаюн Нумеролог

Рекомендации нумеролога Элены Гамаюн на 2023 год

Гамаюн дала несколько общих рекомендаций на 2023 год: нумеролог предложила читателям Лайфа преодолевать пассивность, лень, взять управление жизнью в собственные руки. Можно найти для себя какое-то творчество или занятие для вдохновения, которое будет поддерживать вас в течение года. Помимо основной работы обязательно занимайтесь каким-то любимым делом.