Нумеролог определила, у людей с какими числами судьбы 2023 год сложится удачно

Что такое число судьбы? Это зашифрованная информация о вашем характере, сильных и слабых качествах или же подсказка, которая поможет избежать ошибок в жизни. Оккультисты, эзотерики и экстрасенсы верят в магию чисел и в то, что не просто так каждому из нас досталось то или иное число. Как же определить его? Достаточно сложить все цифры даты рождения, пока не получится одно простое число. Получив результат, узнаете, что вас ждёт в будущем.

Нумеролог Елизавета Франц создала специальное предсказание для всех на 2023-й, отметив некоторых счастливчиков, у кого предстоящий год Чёрного Водяного Кролика будет успешным. По словам эксперта, люди с этими числами судьбы смогут наконец-то отдохнуть и расслабиться, насладиться жизнью. Череда проблем и потрясений для них закончилась: 2023 год обернётся успехами на работе и творческой реализацией. В семье и отношениях ждут гармония, спокойствие и благополучие. Среди избранников судьбы оказались обладатели чисел 1, 3, 5, 6, 7, 8.

Для людей с числами судьбы 2, 4 и 9 новый 2023 год окажется непростым. Фото © Pexels

Но не всем новый год принесёт успех и удачу. Есть и бедолаги, кому в очередной раз придётся пройти через испытания, подготовленные для них вселенной. Елизавета Франц отмечает, что особенно осторожными следует быть "двойкам", "четвёркам" и "девяткам". Этим людям в 2023 году следует принимать взвешенные решения, хорошо всё обдумывая — не время для рисков и каких-то сомнительных идей. Особенно непростой год будет у обладателей числа судьбы 9. Им стоит остерегаться любых конфликтных ситуаций, потому что они могут привести к финансовым, имущественным или репутационным потерям, пишет "Подмосковье сегодня".