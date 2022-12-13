Эти 30 фраз притягивают в жизнь удачу и счастье, и их нужно говорить каждый день

Все слова наделены особой волшебной силой. Говоря определённые фразы каждый день себе и близким, вы можете кардинально изменить жизнь: прийти к успеху, найти любовь или укрепить здоровье. И пусть аффирмации не заклинания как таковые, они могут повлиять на настроение и восприятие окружающего мира. Мы собрали для вас 30 лучших фраз, которые точно смогут привнести чудеса в вашу ежедневную рутину.

Какие аффирмации говорить каждый день?

Аффирмации способны наполнить жизнь счастьем и любовью. Фото © Unsplash

Одно из важных правил использования аффирмаций — вера в то, что говорите, а не обычное произнесение слов как таковых. Они начнут работать лишь при условии искренности. Поэтому позвольте себе не сомневаться в позитивных и успокаивающих установках, которые вспоминаете в любых стрессовых ситуациях. Верьте в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Чёрная полоса всегда сменяется белой. А помочь себе пережить трудности можно следующими фразами:

Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живёт во мне и делает меня счастливым каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные ситуации. Я могу найти оптимистичные способы борьбы с трудностями. Я наслаждаюсь жизнью, каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. Я становлюсь всё более и более процветающим с каждым днём. Моё здоровье — мой ежедневный выбор. У меня нет сомнений, что будущее прекрасно. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. Во мне столько энергии, что я справлюсь.

Лучшие простые фразы для достижения целей и успеха

Сегодня я проживаю день абсолютной внутренней радости и покоя. Моя жизнь прекрасна и увлекательна. Каждый день наполнен открытиями и новыми позитивными эмоциями. Моя реальность — это счастье, любовь, радостные и позитивные события. Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти. Моя жизнь наполнена и совершенна. Любой из дней приносит новые открытия. Каждая цель приближает меня к успеху. Я двигаюсь в спокойном режиме, раз за разом поднимаясь по личной лестнице, ведущей меня на вершину счастья. Сегодня со мной точно произойдёт что-то хорошее. Я счастливый человек, смогу подарить счастье окружающим и получить его взамен. У меня есть внутренняя сила и желание быть счастливым и жить гармонично. Я уверен в своих способностях и навыках.

Аффирмации для привлечения удачи, успеха и счастья

С помощью этих волшебных фраз можно изменить жизнь в лучшую сторону. Фото © Unsplash

Слова — ключики к самым нужным дверям. Влияние их силы на подсознание многими недооценивается. Как жаль, что люди порой не понимают, что с помощью правильных мыслей можно зарядить себя на успех и счастье. Ведь энергетика правильных фраз способна помочь найти возможности изменить жизнь к лучшему. Повторяйте себе и любимым людям эти аффирмации каждый день. Уверены, вы совсем скоро заметите результат.