10 абсурдных новогодних подарков, от которых любой животик надорвёт

"На Новый 2020 год мне по приколу подарили огромный рулон туалетной бумаги. Стоит ли говорить, что он пришёлся тогда как нельзя кстати", — Mikebenitez10.

Фото © Reddit / Mikebenitez10

"В 1984 году я попросил мою 14-летнюю девушку на Рождество подарить мне "просто камень". Она так и сделала. В итоге мы поженились. 35 лет спустя мы всё ещё вместе, и этот камень до сих пор самый ценный подарок для меня", — Kamots66.

Фото © Reddit / Kamots66

"У моего мужа весьма интересная техника упаковки подарков", — Leah8746.

Фото © Reddit / Leah8746

"Моя мама подарила мне постельное бельё с Super Mario. Мне 22 года, и я живу в собственной квартире уже четыре года, поэтому я даже визуально не смог сдержать разочарования. Она взглянула на моё лицо и спросила: "А что такое? Как будто кто-то ещё твои простыни увидит". Теперь думаю, она меня оскорбила, считает маленьким и просто ничего не догоняет...", — JohnnyCenter.

Фото © Reddit / JohnnyCenter

"Мама подарила нам с собакой парные пижамы", — funny.

Фото © Reddit / funny

"Я всегда в шутку дарю мужу цветные карандаши на Новый год, потому что он дальтоник и каждый раз бесится. В этот раз он очень хотел новый телефон, поэтому я упаковала его так...", — jabberingginger.

Фото © Reddit / jabberingginger

"Жена хотела какое-нибудь украшение на Новый год. Думаю, она будет в ярости", — surfkaboom.

Фото © Reddit / surfkaboom

"Это самый жестокий подарок, который мне когда-либо дарили. Я был в таком восторге... на секунду", — actually_good_advice.

Фото © Reddit / actually_good_advice

"В этом году мне подарили подставки под кружки в виде кошачьих жопок", — Cremacious.

Фото © Reddit / Cremacious

"Я будущий морской биолог. Моя двоюродная сестра увидела эти тапки в виде рыбы-капли и решила, что они мне идеально подходят. Не мог не поделиться", — jordannosaurus.