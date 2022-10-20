10 мужчинам подарили волосы, и эти преображения — причина не бояться облысения
Для многих мужчин облысение — трагедия, ведь значит оно одно: молодость ушла безвозвратно. Никакая пересадка не сможет сделать "как было". Но есть один вариант, который может. Ещё как.
Обложка © TikTok / legohugs
Пересадка волос — дело сложное, дорогое, а хороший результат гарантировать не может никто. Но это вовсе не значит, что мужчинам, столкнувшимся с возрастным облысением, остаётся только смириться
Жительница Солт-Лейк-Сити, США, уже четыре года дарит (на самом деле продаёт...) всем нуждающимся шикарные шевелюры. Вот как это происходит
Конечно, сделать так, чтобы волосы снова "заколосились" на макушке, невозможно. Поэтому Эм — так зовут мастера по волосам — использует специальные парики-накладки
Когда к ней приходит мужчина с залысиной, девушка сбривает оставшиеся три волосины и на их место на специальный клей насаживает новую шевелюру. Да, вот так просто
Правда, заготовки все одинаковые — отличается только цвет волос. Поэтому, чтобы никто не узнал маленький лысый секрет, парик нужно подстричь, подкрасить и подкрутить, если это необходимо
Результат себя оправдывает на сто процентов. В салон к Эм приходят мужички средних лет, а уходят молодые парни, готовые покорять сердца всех вокруг
Причём такой парик не доставляет никаких неудобств. Крепко держится пару месяцев, а там уже пора снова на приём к Эм — ведь под ним выросли волосы — их снова нужно сбрить подчистую
Кроме того, накладка сделана на дышащей основе. Парни, которые уже купили себе волосы, признаются, что парик, конечно, чувствуется. Но так деликатно, что в течение дня про него забываешь
Эм нашла уже не только клиентов, но и фанатов
На её TikTok-аккаунт legohugs подписано больше 150 тысяч человек. А видео её авторства собрали в общей сложности больше десяти миллионов лайков. Парикмахер-звезда!