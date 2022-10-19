Эти 5 актёров так похожи на звёзд, которых сыграли, что любой поверит в реинкарнацию
Звёзды, которые сыграли этих исторических персонажей, справились с задачей на все сто десять процентов. Ещё бы, ведь из-за внешнего сходства артистов и их героев можно легко перепутать.
Исполнитель главной роли в кинобиографии должен быть не только талантливым. Внешнее сходство с прототипом не менее важно — иначе не оберёшься хейта от фанатов. Но когда видишь такие случаи, поневоле начинаешь верить в переселение душ.
Ана де Армас / Мэрилин Монро
Кадры © "Блондинка". Режиссёр — Эндрю Доминик, сценаристы — Эндрю Доминик, Джойс Кэрол Оутс / "Кинопоиск"
В этом году на платформе Netflix вышел фильм Эндрю Доминика "Блондинка" о секс-символе 50-х Мэрилин Монро. Главную роль в нём сыграла Ана де Армас. И хотя сама картина вызвала неоднозначные отзывы зрителей и критиков, работу актрисы все оценили по достоинству. И немалую роль сыграло внешнее сходство де Армас и Монро, которого удалось добиться Ане и съёмочной группе.
Дэниел Дэй-Льюис / Авраам Линкольн
Кадр © "Линкольн". Режиссёр — Стивен Спилберг, сценаристы — Тони Кушнер, Дорис Кернс Гудвин / "Кинопоиск"; фото © Wikimedia Commons / museums.fivecolleges.edu
16-й президент США Авраам Линкольн прославился тем, что в 1862 году подписал "Прокламацию об освобождении рабов". А британец Дэниел Дэй-Льюис — тем, что стал единственным в истории премии "Оскар" трёхкратным победителем в номинации "Лучший актёр". В общем, достойные друг друга люди. А ещё чертовски похожие внешне, в чём можно убедиться, посмотрев фильм "Линкольн", в котором Дэй-Льюис сыграл главную роль.
Сальма Хайек / Фрида Кало
Кадр © "Фрида". Режиссёр — Джули Тэймор, сценаристы — Лэнси Сигал, Дайан Лэйк, Грегори Нава, Анна Томас, Хейден Херрера / "Кинопоиск"; фото © Wikimedia Commons / museofridakahlo.org
В 2002 году на экраны вышел фильм о мексиканской художнице первой половины XX века Фриде Кало. Главную роль в нём сыграла её землячка Сальма Хайек. Образ получился настолько удачным, что за лучшую женскую роль актрису выдвинули сразу на четыре премии: "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и Гильдии киноактёров США.
Эдриен Броуди / Сальвадор Дали
Кадр © "Полночь в Париже". Режиссёр — Вуди Аллен, сценарист — Вуди Аллен / "Кинопоиск"; фото © Wikimedia Commons / Library of Congress
Главный герой фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже" каждый день непостижимым образом попадает в прошлое. Там встречает своих кумиров из мира культуры: писателей Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хэмингуэя, режиссёра Луиса Бунюэля, художника Сальвадора Дали. Последнего в этом списке сыграл Эдриен Броуди, и многие зрители отметили, что именно так они себе и представляли Дали.
Марго Робби / Шэрон Тейт
Кадр © "Однажды в… Голливуде". Режиссёр — Квентин Тарантино, сценарист — Квентин Тарантино / "Кинопоиск"
Последний фильм Квентина Тарантино понравился и критикам, и зрителям. "Однажды в... Голливуде" номинировали на множество премий, картина собрала внушительную кассу, и всем понравилась игра актёров. И хотя Марго Робби появляется в фильме не так часто, как хотели бы её фанаты, с первых же минут становится понятно, почему режиссёр выбрал на роль Шэрон Тейт именно её, отмечает BuzzFeed.
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"Блондинка". Режиссёр — Эндрю Доминик, сценаристы — Эндрю Доминик, Джойс Кэрол Оутс / "Кинопоиск"