Эти 5 актёров так похожи на звёзд, которых сыграли, что любой поверит в реинкарнацию

Исполнитель главной роли в кинобиографии должен быть не только талантливым. Внешнее сходство с прототипом не менее важно — иначе не оберёшься хейта от фанатов. Но когда видишь такие случаи, поневоле начинаешь верить в переселение душ.

Ана де Армас / Мэрилин Монро

Кадры © "Блондинка". Режиссёр — Эндрю Доминик, сценаристы — Эндрю Доминик, Джойс Кэрол Оутс / "Кинопоиск"

В этом году на платформе Netflix вышел фильм Эндрю Доминика "Блондинка" о секс-символе 50-х Мэрилин Монро. Главную роль в нём сыграла Ана де Армас. И хотя сама картина вызвала неоднозначные отзывы зрителей и критиков, работу актрисы все оценили по достоинству. И немалую роль сыграло внешнее сходство де Армас и Монро, которого удалось добиться Ане и съёмочной группе.

Дэниел Дэй-Льюис / Авраам Линкольн

Кадр © "Линкольн". Режиссёр — Стивен Спилберг, сценаристы — Тони Кушнер, Дорис Кернс Гудвин / "Кинопоиск"; фото © Wikimedia Commons / museums.fivecolleges.edu

16-й президент США Авраам Линкольн прославился тем, что в 1862 году подписал "Прокламацию об освобождении рабов". А британец Дэниел Дэй-Льюис — тем, что стал единственным в истории премии "Оскар" трёхкратным победителем в номинации "Лучший актёр". В общем, достойные друг друга люди. А ещё чертовски похожие внешне, в чём можно убедиться, посмотрев фильм "Линкольн", в котором Дэй-Льюис сыграл главную роль.

Сальма Хайек / Фрида Кало

Кадр © "Фрида". Режиссёр — Джули Тэймор, сценаристы — Лэнси Сигал, Дайан Лэйк, Грегори Нава, Анна Томас, Хейден Херрера / "Кинопоиск"; фото © Wikimedia Commons / museofridakahlo.org

В 2002 году на экраны вышел фильм о мексиканской художнице первой половины XX века Фриде Кало. Главную роль в нём сыграла её землячка Сальма Хайек. Образ получился настолько удачным, что за лучшую женскую роль актрису выдвинули сразу на четыре премии: "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и Гильдии киноактёров США.

Эдриен Броуди / Сальвадор Дали

Кадр © "Полночь в Париже". Режиссёр — Вуди Аллен, сценарист — Вуди Аллен / "Кинопоиск"; фото © Wikimedia Commons / Library of Congress

Главный герой фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже" каждый день непостижимым образом попадает в прошлое. Там встречает своих кумиров из мира культуры: писателей Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хэмингуэя, режиссёра Луиса Бунюэля, художника Сальвадора Дали. Последнего в этом списке сыграл Эдриен Броуди, и многие зрители отметили, что именно так они себе и представляли Дали.

Марго Робби / Шэрон Тейт

Кадр © "Однажды в… Голливуде". Режиссёр — Квентин Тарантино, сценарист — Квентин Тарантино / "Кинопоиск"