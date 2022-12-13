Пары с этими именами в 2023 году будут как никогда счастливы

Вы уже, наверное, знаете, что символ предстоящего года ответственен за любовь и семейные дела. Именно Чёрному Водяному Кролику под силу наделить пары гармонией, спокойствием и взаимопониманием. Вообще, наступающий 2023 год может подарить абсолютно каждому человеку свободу мысли и разрешение каких-то личных проблем. Но у партнёров со следующими именами ближайшие 12 месяцев окажутся настолько успешными и удачливыми — как никогда не было до этого. Как зовут мужчин и женщин, кому Кролик принесёт счастье под ёлку?

Александра и Пётр

Фото © Shutterstock

Два сердца, бьющихся в унисон. Предстоящий год подготовил для возлюбленных с этими именами только хорошее. Женщина и мужчина смогут объясниться и найти причины недавних ссор, устранить их. Это позволит паре мирно жить бок о бок в 2023-м, не попадая больше в сильные и разрушительные конфликты. У партнёров, кого зовут Александра и Пётр, высокая совместимость в любви. Звёзды благословляют этому союзу и постараются помочь им во всём в год Кролика.

Дмитрий и Наташа

Любящим друг друга Дмитрию и Наташе в год Водяного Кролика следует задуматься о пополнении в семье. Судьба даст подсказку, когда наступит самый благоприятный для этого момент. Пропустить её будет невозможно. Однако если пара пока не планирует детей, у носителей этих имён появятся шансы свить гнёздышко, о котором давно мечтали. Ремонт, переезд и другие хлопоты не так сильно ударят по кошельку, как влюблённые думали, что и будет приятным сюрпризом от Кролика.

Екатерина и Ярослав

Фото © Shutterstock

Женщина по имени Екатерина и мужчина, которого зовут Ярослав, имеют невероятно высокую совместимость. Партнёры, когда необходимо, дополняют друг друга нужными качествами, гармонично смотрятся вместе и вдохновляют на новые свершения. Общие интересы позволяют не думать о скуке, потому что Кате и Ярославу всегда весело вдвоём. 2023 год поможет паре сделать большой шаг вперёд, окончательно связав их. Все события, которые готовит судьба, только докажут влюблённым, что их союз — непобедимая сила.

Анастасия и Вадим

Чёрный Водяной Кролик положит под ёлку Анастасии и Вадиму несколько удачных возможностей кардинально изменить жизни. Возможно, кто-то из партнёров давно уже задумывался о новой карьере или переезде со второй половинкой в другой город или страну, чтобы начать всё с чистого листа. Звёзды постараются сделать всё, чтобы у Насти и Вадима в 2023 году прошло всё как по маслу: избавят от стрессов, конфликтов и недоброжелателей. Кажется, это наступает самая белая полоса в жизни влюблённых.

Роман и Ирина

Фото © Shutterstock

Два лидера по своей природе редко уживаются вместе на одной территории, но только не Роман и Ирина. Этот союз словно был создан на небесах — так сильны в паре гармония и взаимопонимание. Высокая совместимость в любви позволяет понимать потребности друг друга даже до их озвучивания. И в 2023 году связь двух половинок только укрепится. Женщина по имени Ира и мужчина, кого назвали Ромой, смогут реализовать самые дерзкие планы. Все их задумки окажутся успешными.

Влад и Ксения