3 древнерусские новогодние традиции для привлечения богатства и счастья, о которых все забыли, и зря

Новый год — особенный праздник, и каждый из нас втайне — а может, и совершенно открыто — верит в его волшебство! Дело тут, конечно, не в том, что ночь на 1 января наделена какой-то особой магией. В данном случае определяющим фактором, способным творить чудеса, является сила мысли. То, во что безусловно верит один человек, уже возможно. То, во что верят миллионы людей по всей планете, и есть наша реальность! Потому, услышав о новогодних традициях и обрядах, не спешите ехидничать… Кто знает, быть может, в этот раз они принесут счастье именно вам.

Наши предки соблюдали десятки праздничных верований. Сегодня мы вспомним о трёх… слегка подзабытых, но весьма эффективных, тем не менее Антон Мамон Экстрасенс

Традиция печь хлеб к новогоднему столу

Сытное блюдо — лучший символ сытого года, в это свято верили на Руси. Поэтому без испечённого хозяйкой дома хлеба не обходился ни один новогодний стол. Фото © Shutterstock

Хлеб, испечённый собственными руками, был тем угощением, без которого не обходился ни один праздничный стол. Вкусы и предпочтения у людей разнились во все времена. Но праздничный пирог, приготовленный хозяйкой дома в новогоднюю ночь, был правилом, которое не решались нарушать! "На Руси верили, что сытное блюдо — лучший символ сытого года… Главное: не взять ненароком в качестве начинки символ года грядущего!"

Обычай разбрасывать монетки по дому

Монетки наши предки рассыпали по углам, чтобы в доме водились деньги и удача и жизнь была счастливой. Фото © Shutterstock

На Руси существовала забавная традиция: в новогоднюю ночь нужно было разбросать по дому пшеницу. Со временем злак заменили на монетки. Особым вниманием одаривали углы жилища. При этом строго-настрого запрещалось поднимать или выметать то, что было брошено. В противном случае можно было вымести и всю удачу заодно!

Древнерусская традиция сжигать метлу перед Новым годом

Мётлы за 12 месяцев становились сосредоточением грязи, потому перед Новым годом их сжигали, заменяя на чистые. Фото © Shutterstock

Ещё одна традиция связана с метлой — предметом, которому придавалось сакральное значение! Считалось, что она помогает избавляться от грязи всех видов, той, что видна невооружённым глазом, и невидимой. Как следствие, всякая метла собирала на себе паутину и пыль. Другими словами, становилась сосредоточением грязи. Именно поэтому мётлы сжигали в канун Нового года, заменяя на новые. В наши дни, когда во многих домах и веника не найдётся, кто-то может решить, что пора выбрасывать пылесос, но не спешите с этим. Лучше возьмите пару сухих веток, символически подметите ими дом, а потом сожгите без зазрения совести.