12 идей новогоднего маникюра, который каждую сделает звездой, по знакам зодиака

Встречать 2023 год нужно так, чтобы Чёрный Водяной Кролик сразу понял, кто есть кто. Сейчас внешняя обёртка должна как никогда соответствовать тому, что у нас внутри. Поэтому если в новогоднюю ночь хочется минимализма, то не отказывайте себе в таком желании. Ну а если решите сиять — блестите так, чтобы было видно за версту. Это касается всего: и одежды, и макияжа, и укладки, и маникюра. Собрали идеи шикарного нейл-арта для каждого знака зодиака, и все они божественны.

Маникюр для знака зодиака Овен на Новый год

Огненно-металлические ногти — лучший выбор маникюра для новогодней ночи для представительниц знака зодиака Овен. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tattedlips

Девушки, рождённые под знаком зодиака Овен, — те ещё горячие штучки! Эти металлические ногти конфетного цвета поддержат страсть в сердцах представительниц огненной стихии, особенно во время праздников. Такой нейл-арт подтолкнёт к реализации желаний и чувственным признаниям в холодные зимние дни.

Новогодний маникюр – 2023 для Тельца

Тельцы — настоящие Снежные королевы, и рассказать об этом всему миру можно с помощью ноготков, которые переливаются и блестят. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizebeauty

Представительницы знака зодиака Телец с таким шикарным праздничным нейл-артом получат статус настоящих Снежных королев. Ноготочки будут блестеть и переливаться, и мимо не пройдёт ни один король. Этот маникюр расскажет об устойчивости и основательности обладательницы и, конечно, подчеркнёт красоту дамы.

Идея новогоднего маникюра для Близнецов

Порой наша внешность говорит о нас больше слов, и Близнецы об этом знают как никто. Экстравагантный маникюр обнажит самые дальние уголки души этих представительниц воздушной стихии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nyahnicolenails

Такие снежинки на ногтищах помогут Близнецам поделиться самыми сокровенными переживаниями в этом сезоне, ведь говорят они громче слов. Ну а если этим представительницам воздушной стихии всё же захочется высказаться, то оттенки синего дадут стимул вещать исключительно от сердца и не сдерживаться.

Маникюр на Новый год для знака зодиака Рак

Утончённым Ракам Новый год лучше всего встречать со светлым маникюром, который нежно блестит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Essie

Раки хотят продемонстрировать наступающему 2023 году свою утончённость, поэтому лучшим выбором для этих представительниц водной стихии станет светлый маникюр с нежным блеском. Сиянием ноготков будут любоваться и сами обладательницы такого нейл-арта, и те, с кем они встречают год Кролика.

Новогодний маникюр для знака зодиака Лев

Львы всегда хотят выделиться из толпы, и новогодняя ночь не исключение. Поможет представительницам огненной стихии броский металлический маникюр. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / python_nails

В новогоднюю ночь Львы, безусловно, захотят выделиться из толпы и показать, какие качественные изменения произошли с ними в 2022-м. Эти представительницы огненной стихии действительно очень выросли внутренне, и сообщить об этом можно броским металлическим маникюром.

Какой маникюр сделать знаку зодиака Дева на Новый год?

Рождённые под знаком зодиака Дева женщины зимой 2022–2023 гг. играют скромняшек: вместо вамп-маникюра выбирают светлые покрытия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esthetics_by_julia_

Девы в праздничном сезоне 2022/2023 сыграют в скромниц: откажутся от красных ногтей с леденцами, перейдя на светло-розовый блестящий лак. Этим земным девушкам сейчас как никогда хочется простоты во всём. Плюсы у такого новогоднего нейл-арта точно имеются. Например, этот маникюр подойдёт к любому образу, какой бы вы ни выбрали.

Маникюр для Весов на Новый год

Весы радуют окружающих одним своим присутствием, помогает в этом и яркий разноцветный маникюр. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polishedandcurly

Обладательницы знака зодиака Весы — королевы бала, те, благодаря кому каждая вечеринка живёт. В новом году представительницам воздушной стихии предстоит радовать окружающих одним лишь своим присутствием. Чтобы дела в 2023-м шли в гору, Весам нужно встречать год с ярким разноцветным маникюром.

Идея новогоднего маникюра для Скорпиона

Не утверждаем, что девушки знака зодиака Скорпион такие же сварливые, как и Гринч, но маникюр с отсылкой к популярному рождественскому фильму этой зимой для них обязателен. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trufflesnails

Новый год и Рождество не праздники без Гринча. Конечно, представительницы знака зодиака Скорпион могут быть не столь сварливыми, как зелёный злодей, но всё же ногти в стиле популярного фильма будут служить напоминанием о том, как далеко представительницы водной стихии продвинулись в делах и как должны гордиться собственной эволюцией и усилиями.

Какие ногти сделать Стрельцу на Новый год?

Психоделический маникюр Стрельца покажет всю беззаботность и дикость представительницы этого знака зодиака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / auranaildesign

Стрельцы — известные нарушители традиций. Такой психоделический маникюр всем покажет, какие это дикие и беззаботные личности. Эти яркие ноготки привлекут внимание абсолютно каждого на новогодней вечеринке, и остальные девушки будут лишь завидовать огненным конкуренткам.

Новогодний маникюр – 2023 для Козерога

Консервативным Козерогам надо понять, что и классический образ может быть вполне современным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / butterlondon

Козероги известны консервативностью при выборе одежды и макияжа, но это не значит, что привычный классический образ нельзя сделать современным. Модные в сезоне 2022/2023 ногти аргайл (узор из разноцветных ромбов или квадратов. — Прим. Лайфа) с металлическим отливом идеально подойдут для новогодней ночи.

Какой новогодний маникюр сделать Водолею?

Водолеи могут обратить на себя внимание стильным металлическим маникюром. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moshbeautystudio

Воздушные девушки всегда ищут новые и оригинальные способы быть замеченными. В ночь на 1 января 2023-го внимание на себя можно обратить с помощью стильного металлического маникюра. Женщины, рождённые под знаком зодиака Водолей, вдохновляют других на великие свершения. Когда, как не этой зимой, принять своё великолепие? Смелее с яркостью в новогоднем образе!

Идея новогоднего маникюра для знака зодиака Рыбы

Рыбы — девушки неземные, и маникюр должен соответствовать их потусторонней красоте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / witchfacenails