Продавщица собачьего корма стала "Мисс Интернешнл", и эти фото объясняют, почему корона теперь её

Кто победил на конкурсе Miss International 2022? Обладательницей титула красивейшей девушки мира стала Ясмин Зельберг, представительница Германии. "Мисс Интернешнл" — один из четырёх главных международных конкурсов красоты — прошёл в японском Токио 12 декабря. Жюри оценивало не только внешний вид участниц — внимание обращали и на внутренние качества девушек. Победу удалось вырвать нежной на вид красотке с твёрдым стержнем.

Ясмин Зельберг — новая "Мисс Интернешнл"

Победительница конкурса красоты "Мисс Интернешнл – 2021" Ясмин Зельберг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasminselberg

Кто такая Ясмин Зельберг, получившая корону из рук "мисс интернешнл – 2019" Сиретхорн Лиарамват из Таиланда? Новая "мисс" — модель со степенью бакалавра по истории и философии. В подростковом возрасте Ясмин училась в гимназии, её страстью был английский язык, позднее начала работать продавцом в компании, производящей корма для питомцев. К 22 годам немка успела поработать и переводчиком, менеджером по продажам, а ещё маркетологом.

"Мисс Интернешнл" Ясмин Зельберг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasminselberg

Зельберг активна в соцсетях, причём видно, что всячески старается раскрутиться: не просто постит фотографии, а общается с подписчиками, задавая "тему дня". Ещё красавица не стесняется рассказывать о своих достижениях и вещает о том, что ничем не отличается от других. К примеру, Ясмин, не поведя бровью, помогает родственникам выкапывать картошку на даче, а ещё обожает аниме.

Ясмин Зельберг, "Мисс Интернешнл – 2022". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasminselberg

"Всё началось с покемонов и Сейлор Мун, но потом я стала смотреть и другие тайтлы. Моё самое любимое аниме — "Кланнад". Я помню, как смотрела аниме и читала мангу у себя в комнате и мечтала увидеть пейзажи оттуда вживую, а также размышляла, как они выглядят в реальности. Оказывается, иногда реальность прекраснее вымысла", — призналась Ясмин.

Ясмин Зельберг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasminselberg

Зельберг считает, что она и другие участницы "Мисс Интернешнл" могут стать примером для обычных девочек. При этом те, на кого будут равняться школьницы, "должны быть хорошими людьми и не иметь вредных привычек".

Ясмин Зельберг, ставшая "Мисс Интернешнл". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasminselberg

Сама "мисс", когда была маленькой, во всём хотела быть как старшая сестра. Теперь же Ясмин мечтает стать таким примером для других.

Ясмин Зельберг, завоевавшая титул "Мисс Интернешнл" на конкурсе красоты в Японии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasminselberg

Зельберг есть чему научить школьниц. Например, она может научить их уходу за собой и привить любовь к прекрасному, которая ей передалась от бабушки — известного иллюстратора Пирет Мильдеберг.