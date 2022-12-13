10 конструкторов Lego, которые объяснят, что эти игрушки далеко не только для маленьких
Есть устоявшееся мнение, что Lego, как и другие конструкторы, — развлечение для детей. Собрали 10 работ, которые докажут кому угодно, что такие мысли не имеют ничего общего с реальным положением дел.
"Собор Василия Блаженного из "Лего", — Tackit286.
Фото © Reddit / Tackit286
"Эта ёлка сделана из трёх млн деталек Lego. Новая Зеландия", — interestingasf***.
"Компания Lego недавно включила в наборы множество фигурок с различными выраженными особенностями: протезы, слуховые аппараты, а для свежего набора под названием "Настольный футбол" они даже сделали игрока с витилиго!" — Sad_Pear_1087.
Фото © Reddit / Sad_Pear_1087
"Звёздная ночь, созданная из одних только деталек Lego", — XantheWashington.
Фото © Reddit / XantheWashington
"Художник воссоздал "Большую волну" Хокусая из 50 тысяч деталек Lego", — Vermillion_Crab.
Фото © Reddit / Vermillion_Crab
"Парни из группы о "Лего" оценили мою постройку и сказали поделиться ею с миром", — putzer_thomas.
Фото © Reddit / putzer_thomas
"Цветущая вишня в Японии. На постройку ушло примерно 800 тысяч деталек", — interestingasf***.
"У работников "Лего" свои, особенные, визитки", — primal-chaos.
Фото © Reddit / primal-chaos
"Лего-волна из 650 тысяч деталей", — as1r0_.
Фото © Reddit / as1r0_
"Лего-реплика легендарного Давида Микеланджело", — God_of_Carnage008.
Фото © Reddit / God_of_Carnage008
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Reddit / God_of_Carnage008, Tackit286