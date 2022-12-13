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13 декабря, 15:30

10 конструкторов Lego, которые объяснят, что эти игрушки далеко не только для маленьких

Есть устоявшееся мнение, что Lego, как и другие конструкторы, — развлечение для детей. Собрали 10 работ, которые докажут кому угодно, что такие мысли не имеют ничего общего с реальным положением дел.

"Собор Василия Блаженного из "Лего", — Tackit286.

Фото © Reddit / Tackit286

Фото © Reddit / Tackit286

"Эта ёлка сделана из трёх млн деталек Lego. Новая Зеландия", — interestingasf***.

Фото © Reddit / interestingasf***

Фото © Reddit / interestingasf***

"Компания Lego недавно включила в наборы множество фигурок с различными выраженными особенностями: протезы, слуховые аппараты, а для свежего набора под названием "Настольный футбол" они даже сделали игрока с витилиго!" Sad_Pear_1087.

Фото © Reddit / Sad_Pear_1087

Фото © Reddit / Sad_Pear_1087

"Звёздная ночь, созданная из одних только деталек Lego", — XantheWashington.

Фото © Reddit / XantheWashington

Фото © Reddit / XantheWashington

"Художник воссоздал "Большую волну" Хокусая из 50 тысяч деталек Lego", — Vermillion_Crab.

Фото © Reddit / Vermillion_Crab

Фото © Reddit / Vermillion_Crab

"Парни из группы о "Лего" оценили мою постройку и сказали поделиться ею с миром", — putzer_thomas.

Фото © Reddit / putzer_thomas

Фото © Reddit / putzer_thomas

"Цветущая вишня в Японии. На постройку ушло примерно 800 тысяч деталек", — interestingasf***.

Фото © Reddit / interestingasf***

Фото © Reddit / interestingasf***

"У работников "Лего" свои, особенные, визитки", — primal-chaos.

Фото © Reddit / primal-chaos

Фото © Reddit / primal-chaos

"Лего-волна из 650 тысяч деталей", — as1r0_.

Фото © Reddit / as1r0_

Фото © Reddit / as1r0_

"Лего-реплика легендарного Давида Микеланджело", — God_of_Carnage008.

Фото © Reddit / God_of_Carnage008

Фото © Reddit / God_of_Carnage008

10 предметов родом из СССР, о которых мы забыли, а коллекционеры на Западе мечтают заполучить

10 предметов родом из СССР, о которых мы забыли, а коллекционеры на Западе мечтают заполучить

Обложка ©

Reddit / God_of_Carnage008, Tackit286

Сергей Трофимов

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