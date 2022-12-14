Лепс в Новый год споёт в Барвихе, но на концерт попадут лишь избранные, ведь билеты стоят по 900 тысяч

"Отмены" Григория Лепса после недавней драки с посетителем бара в Петербурге не произошло: один из самых высокооплачиваемых артистов России вовсю готовится к новогоднему выступлению. В своём телеграм-канале Григорий Викторович разместил афишу, оповестив подписчиков, что 31 декабря выступит в "Барвиха Luxury Village". Мероприятие начнётся в 22:00, развлекать публику вместе с Лепсом будет Анна Asti — каждому выделили по полтора часа.

Лепс скромно умолчал, во сколько встанут билеты на сие действо. Как вы, наверное, уже догадались, концерт будет явно "для избранных": чтобы попасть, придётся заплатить от 200 до 900 тысяч рублей (столик на шестерых в VIP-зоне). В стоимость входит праздничный ужин от шефов Давида Дессо и Мишеля Ленца. Гостей будут потчевать сельдью под шубой с сусальным золотом, заливным из осетрины, крабом темпура, филе дикого сибаса, ризотто и другими изысканными блюдами. За спиртное придётся доплачивать: вряд ли хватит одного бокала шампанского на человека, включённого в стоимость.

Детей, пока родители отмечают, будут развлекать Дед Мороз и другие аниматоры. Непонятно только, ждать ли новой драки с участием Лепса. Но сюрприз на то и сюрприз, если и будет, то внезапно. "Только не швыряй телефон в зал 👍😂😂", "Бошку там только не сверни никому, дядь Гриш, без обид! С уважением 😎✌️", — предупреждают артиста фанаты.

И пока в Сети ругаются поклонники и хейтеры, считающие, что "пьянь непросыхающая" никому не нужна, Лепс укатил развеяться в Европу. Музыканта увидели в стамбульском аэропорту в очереди на посадку на рейс в Милан, пишет телеграм-канал "Звёздная пыль".