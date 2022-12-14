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14 декабря, 13:25

10 смешных мемов про Новый год, которые поймут только россияне

Иногда в преддверии Нового года настроение плавно перетекает в меланхолию. Собрали 10 мемов, которые позволят посмеяться над таким положением дел и поднимут дух хотя бы на несколько минут.

"Универсальный ответ⁠⁠", — StupidMoronGuy.

Фото © Pikabu / StupidMoronGuy

Фото © Pikabu / StupidMoronGuy

"Оливки — это только начало", — Batya121.

Фото © Pikabu / Batya121

Фото © Pikabu / Batya121

"В любой переписке 31 декабря⁠⁠", — MedIved.

Фото © Pikabu / MedIved

Фото © Pikabu / MedIved

"В каждом дворе⁠⁠", — VoinMasterTag.

Фото © Pikabu / VoinMasterTag

Фото © Pikabu / VoinMasterTag

"Новогодние траты⁠⁠", — Alantir.

Фото © Pikabu / Alantir

Фото © Pikabu / Alantir

"Новогоднее..." serezha.yanin.

Фото © Pikabu / serezha.yanin

Фото © Pikabu / serezha.yanin

"Чувствую, так и будет⁠⁠", — genko87.

Фото © Pikabu / genko87

Фото © Pikabu / genko87

"Лучшая компания⁠⁠", — VerhovniyMemolog.

Фото © Pikabu / VerhovniyMemolog

Фото © Pikabu / VerhovniyMemolog

"А вы уже доели?⁠⁠" Daria164673.

Фото © Pikabu / Daria164673

Фото © Pikabu / Daria164673

"Страшные ёлки⁠⁠", — vacuum.absolute.

Фото © Pikabu / vacuum.absolute

Фото © Pikabu / vacuum.absolute

10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение

10 мемов, в которых ушли от троллинга и хейта к доброте и благодарности, и это поднимает настроение

Обложка ©

Pikabu / StupidMoronGuy

Сергей Трофимов

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