10 смешных мемов про Новый год, которые поймут только россияне
Иногда в преддверии Нового года настроение плавно перетекает в меланхолию. Собрали 10 мемов, которые позволят посмеяться над таким положением дел и поднимут дух хотя бы на несколько минут.
"Универсальный ответ", — StupidMoronGuy.
Фото © Pikabu / StupidMoronGuy
"Оливки — это только начало", — Batya121.
Фото © Pikabu / Batya121
"В любой переписке 31 декабря", — MedIved.
Фото © Pikabu / MedIved
"В каждом дворе", — VoinMasterTag.
Фото © Pikabu / VoinMasterTag
"Новогодние траты", — Alantir.
Фото © Pikabu / Alantir
"Новогоднее..." — serezha.yanin.
Фото © Pikabu / serezha.yanin
"Чувствую, так и будет", — genko87.
Фото © Pikabu / genko87
"Лучшая компания", — VerhovniyMemolog.
Фото © Pikabu / VerhovniyMemolog
"А вы уже доели?" — Daria164673.
Фото © Pikabu / Daria164673
"Страшные ёлки", — vacuum.absolute.
Фото © Pikabu / vacuum.absolute
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Pikabu / StupidMoronGuy