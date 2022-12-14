10 смешных мемов про Новый год, которые поймут только россияне

Иногда в преддверии Нового года настроение плавно перетекает в меланхолию. Собрали 10 мемов, которые позволят посмеяться над таким положением дел и поднимут дух хотя бы на несколько минут.