Комик Шастун в шутку рассказал о домогательствах к одноклассницам, и фанатки уже устали его защищать

Антон Шастун рассказал "смешную" историю о том, как в школе домогался одноклассниц и теперь рискует попрощаться с публичной карьерой окончательно.

Думали, нулевые прошли и "Камеди клаб" с его сексистскими шутками остался в прошлом? Цирк меняет вывески — клоуны остаются те же. На днях вышел новый выпуск "Что ты несёшь?" на ютуб-канале "Кликклак". Гостями шоу стали участники передачи "Импровизация" Антон Шастун и Андрей Матвиенко — ребята с огромной фанбазой... Ну, по крайней мере, до прошлой недели.

Кадр из видео © YouTube / "Кликклак"

Немного о смысле шоу "Что ты несёшь?". Герои приносят на съёмки какой-то предмет и рассказывают историю, связанную с ним. Непонятно, так было задумано или Шастун просто забыл с собой что-то принести, но когда очередь дошла до него, он показал свою ладонь. Объяснение такое: "В какой‑то момент, когда типа все пацаны взрослеют, в школе остаётся одна-единственная игра, одно-единственное развлечение — лапать девчонок". И, по словам Шастуна, у этой "игры" есть даже обозначенные правила и уровни: "Пробежать и ударить по жопе". "Оттянуть лифчик одноклассницы и расстегнуть его под кофтой". "Не просто пробежать и ударить, а полапать за задницу девчонку". Как вам такие развлечения школьников?

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / anton.shastoon

Шастун добавил, что вся игра держалась на том, как отреагируют одноклассницы: будут ли визжать, обижаться, как-то защищаться. Пока комик рассказывал о школьных годах, участники беседы, среди которых, конечно же, не было ни одной девушки, поддакивали, подтверждая, что такой вид "развлечений" действительно был в ходу. Но если Антон учился в школе в нулевых и тогда ему не донесли, что такие "забавы" — не норма, сейчас, когда находится на пике популярности, он может дорого заплатить за этот урок — своей карьерой.

Стоило опубликовать выпуск, как сразу стало ясно: эта история бесследно не пройдёт. В комментариях на YouTube девушки поделились, как этот опыт парней выглядел с их стороны.

Скриншот © YouTube