В Британии напомнили о сложностях исключения России из ООН

Убрать Россию из ООН сложно. Такие выводы сделал член британской Палаты общин Лео Доэрти, рассказывая о процедуре приостановления членства или исключения страны из организации на примере РФ, пишет RT.

Указывается, что парламентарий Джулиан Стёрди послал запрос на имя главы МИД Британии Джеймса Клеверли с вопросом, собирается ли он отстаивать идеи об исключении РФ из ООН в своей политической повестке. На обращение ответил Доэрти. По его словам, в апреле королевство через председательство в Совбезе организации привлекло внимание к действиям России на Украине, опровергнув "распространяемую Москвой дезинформацию", а вместе с тем поддержало международные усилия по оказанию на неё давления.

Депутат также напомнил, что для приостановления членства государства в ООН или его исключения нужно, чтобы Генассамблея приняла такое решение по рекомендации Совбеза организации. Если из 15 членов совета окажется больше девяти голосов "за", то РФ и Китай наложат на эту рекомендацию вето.

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, подобные заявления, связанные с ограничением работы РФ в ООН, не впервые звучат со стороны недружественных стран. Украина, США и Великобритания — костяк настроенных против России стран и тех, которые хотят установить мировой порядок, основанный на "правилах".

"Однако этому "новому" порядку мешает порядок предыдущий — порядок международного права, базирующийся на системе международных отношений, краеугольным камнем которой стала ООН", — подчеркнула Федосова.

Она считает, что на таком фоне Россия может стать инициатором трансформации ООН, но для этого ей нужно достичь поставленных целей в рамках операции на Украине и добиться того, чтобы все её требования были выполнены. По словам эксперта, организацию сменит другая структура, если Запад сможет экспроприировать всю власть или если же внутри ООН пройдут изменения согласно тому балансу сил, которые складывается в мировой политике.