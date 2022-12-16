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16 декабря, 08:53

Большинство россиян отказались от живой ёлки в доме

kp.ru: Живую ёлку в этом году планируют наряжать 13% россиян

Большинство россиян в этом году решили нарядить дома искусственную ёлку, а вот живую хотят ставить немногие. Таковы результаты опроса, который провёл kp.ru.

За искусственные ели выступило 63% участников опроса. Кто-то мотивирует это отказом от вырубки деревьев, а кто-то — экономией. 13% респондентов планируют поставить живое дерево, поскольку оно обладает праздничным запахом и дарит новогоднее настроение.

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Ещё 14% россиян вовсе откажутся от ёлки, а 6% поставят лапки ели в вазах. Никак не определились по этому поводу 4% участников опроса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что лучше ставить живую новогоднюю ёлку не раньше двадцатых чисел декабря, если дома хочется ощутить аромат хвои.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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