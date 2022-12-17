В МИД РФ назвали авторитарной мерой запрет на трансляцию четырёх российских СМИ в ЕС
Запрет Евросоюза на трансляцию четырёх российских средств массовой информации (СМИ) в рамках девятого пакета санкций — это авторитарная мера. Об этом сказано в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
"Что касается введённых запретов на трансляцию ещё четырёх российских СМИ на территории стран-членов ЕС, то такие авторитарные меры, к сожалению, стали для Брюсселя "обычной практикой", — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такое решение лишний раз подтверждает стремление ЕС "жёстко цензурировать" информацию, причём это идёт вразрез с декларируемыми принципами свободы слова. Подобные действия ущемляют право жителей Евросоюза на доступ к размещаемым данным, говорится в заявлении.
Ранее Евросоюз официально озвучил новые санкции против России, объединение опубликовало девятый пакет ограничений. В частности, ЕС приостановил лицензии на вещание четырёх российских телеканалов. В объединении отметили, что эти СМИ якобы постоянно контролируются властями РФ и "используются для действий по дезинформации и военной пропаганде, которые подрывают поддержку Украины".
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