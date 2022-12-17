В МИД РФ назвали авторитарной мерой запрет на трансляцию четырёх российских СМИ в ЕС

Запрет Евросоюза на трансляцию четырёх российских средств массовой информации (СМИ) в рамках девятого пакета санкций — это авторитарная мера. Об этом сказано в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

"Что касается введённых запретов на трансляцию ещё четырёх российских СМИ на территории стран-членов ЕС, то такие авторитарные меры, к сожалению, стали для Брюсселя "обычной практикой", — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение лишний раз подтверждает стремление ЕС "жёстко цензурировать" информацию, причём это идёт вразрез с декларируемыми принципами свободы слова. Подобные действия ущемляют право жителей Евросоюза на доступ к размещаемым данным, говорится в заявлении.