Сенатор Косачёв заявил о новом витке мирового кризиса из-за очередных санкций ЕС
Принятый Евросоюзом девятый пакет антироссийских санкций спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв.
"Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: "нанести серьёзный удар по российской экономике". Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределённость на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов из разных стран", — написал он.
Сенатор отметил, что очередной пакет содержит в том числе новые нормы экспортного контроля, которые подразумевают ограничение международного оборота товаров и технологий из РФ, являющимися "товарами двойного назначения". Вместе с тем расширен перечень технологических продуктов, связанных с авиацией и космической отраслью. Также союз запретил производить иностранные инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор.
По словам Косачёва, санкционный режим Евросоюза по юридической природе является экстерриториальным, он обращён в первую очередь к субъектам из третьих стран. Таким образом, союз в очередной раз нарушил собственные обязательства в рамках Всемирной торговой организации. Сенатор также отметил, что ЕС является одним из самых непоследовательных и недобросовестных участников ВТО. В одних случаях организация использует экстерриториальный санкционный инструментарий для своих политических амбиций, в других же — категорично осуждает такую практику.
"Последствием применения экстерриторальных мер ЕС будет усугубление мирового финансового кризиса, инфляция, обеднение развивающихся стран. В Брюсселе должны нести за это ответственность", — добавил парламентарий.
Ранее Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Так, под рестрикции попали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.
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