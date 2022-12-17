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Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 14:11

Посольство в ЦАР: Госпитализированного после покушения главу Русского дома скоро выпишут

Директора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, уже скоро выпишут. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Центрально-Африканской Республике.

"Я думаю, что выписки можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь", говорится в сообщении.

В дипмиссии также добавили, что новая информация о ходе расследования пока отсутствует. Кроме того, были усилены меры безопасности, но непосредственных угроз нет.

В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР
В ООН осудили покушение на директора Русского дома в ЦАР

Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.

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ТАСС / Владимир Малянов

Евгения Колесникова
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