Посольство в ЦАР: Госпитализированного после покушения главу Русского дома скоро выпишут

Директора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, уже скоро выпишут. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Центрально-Африканской Республике.

"Я думаю, что выписки можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь", — говорится в сообщении.