Посольство в ЦАР: Госпитализированного после покушения главу Русского дома скоро выпишут
Директора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, уже скоро выпишут. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Центрально-Африканской Республике.
"Я думаю, что выписки можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь", — говорится в сообщении.
В дипмиссии также добавили, что новая информация о ходе расследования пока отсутствует. Кроме того, были усилены меры безопасности, но непосредственных угроз нет.
Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.
ТАСС / Владимир Малянов