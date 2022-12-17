Кэмерон с помощью исследования доказал, что смерть Джека в "Титанике" была неизбежна

Режиссёр фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон с помощью исследования доказал, что смерть Джека была неизбежна. Об этом сообщает Deadline. Таким образом кинодеятель решил поставить точку в популярном вопросе зрителей, почему главный герой не мог залезть на дверь к Розе и выжить. Для этого он даже нанял экспертов.

"Мы провели научное исследование, чтобы положить конец спорам раз и навсегда. Мы провели тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению, который воспроизвёл плот из фильма", — отметил режиссёр.

По его словам, для эксперимента были приглашены два каскадёра с такой же массой тела, как у Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, которые и исполнили роли главных героев. На них надели датчики и поместили в холодную воду, после чего проверили, смогут ли они выжить в таких условиях. По мнению Кэмерона, шанс спастись был только у одного. На основе исследования на National Geographic будет выпущен документальный фильм, его планируют показать в феврале.