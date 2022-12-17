РБК: Российские чиновники призвали ограничить долю иностранцев на рынке зерна

Президента РФ Владимира Путина попросили ограничить долю иностранных компаний в экспорте продукции из-за "теневых схем". С такой просьбой выступили главы российских регионов – производителей зерна, пишет РБК.

"Сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом её продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы её видим", — сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что пшеница — это стратегический ресурс. И он по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках таких иностранных компаний. Российские губернаторы предложили ограничить максимальную долю участия иностранцев в компаниях отрасли на уровне 20%. Они также просят обязать российских предпринимателей в сфере АПК перевести фирмы в отечественную юрисдикцию.

По данным издания, президент решил поддержать просьбу чиновников, но при этом указал, что новые меры не должны негативно влиять на сельскохозяйственную сферу.