РБК: Российские чиновники призвали ограничить долю иностранцев на рынке зерна
Президента РФ Владимира Путина попросили ограничить долю иностранных компаний в экспорте продукции из-за "теневых схем". С такой просьбой выступили главы российских регионов – производителей зерна, пишет РБК.
"Сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом её продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы её видим", — сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он добавил, что пшеница — это стратегический ресурс. И он по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках таких иностранных компаний. Российские губернаторы предложили ограничить максимальную долю участия иностранцев в компаниях отрасли на уровне 20%. Они также просят обязать российских предпринимателей в сфере АПК перевести фирмы в отечественную юрисдикцию.
По данным издания, президент решил поддержать просьбу чиновников, но при этом указал, что новые меры не должны негативно влиять на сельскохозяйственную сферу.
Ранее Лайф писал, что исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российских удобрениях и зерне.
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