Находящиеся в тыловой зоне специальной военной операции мобилизованные из Новосибирской области смогли пообщаться с родными и близкими во время организованного телемоста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Мобилизованные в зоне СВО пообщались с родными по видеосвязи. Видео © t.me / Минобороны России

Собравшиеся семьи мобилизованных военнослужащих, равно как и они сами, были рады видеть друг друга, передавали приветы, спрашивали о делах и интересовались многими другими моментами. Участие во встрече также приняли артисты песни и пляски ЦВО, вместе с которыми участники телемоста пели песни под гитару. Также тёплые слова военнослужащим передали представители общественных организаций.

"Я очень рада, во-первых, его видеть. Потому что такая ситуация, что не всегда его увидишь. Хорошо выглядит, хорошо одет, здоровый, весёлый, накормленный. Это для меня самое важное. Главное, чтобы все домой вернулись: все наши отцы, мужья, дети. Дай Бог, чтобы все были дома", — заявила мама одного из мобилизованных Олеся.