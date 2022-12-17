Шольц призвал не дать оборваться нити переговоров с Россией

Несмотря на расхождения мнений по ситуации на Украине, важно не позволить "оборваться нити" переговоров с Россией. Такое мнение озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Важно, чтобы, несмотря на серьёзные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией", — заявил Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, необходимо говорить с Москвой, чтобы она завершила специальную военную операцию на Украине. Шольц добавил, что время для переговоров России и Незалежной давно пришло.

"Остаётся выяснить, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом", — отметил он.