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17 декабря, 10:18

Шольц призвал не дать оборваться нити переговоров с Россией

Несмотря на расхождения мнений по ситуации на Украине, важно не позволить "оборваться нити" переговоров с Россией. Такое мнение озвучил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Важно, чтобы, несмотря на серьёзные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией", — заявил Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, необходимо говорить с Москвой, чтобы она завершила специальную военную операцию на Украине. Шольц добавил, что время для переговоров России и Незалежной давно пришло.

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"Остаётся выяснить, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом", — отметил он.

Ранее Лайф писал о том, что представитель Белого дома Салливан считает мирные переговоры по Украине преждевременным вопросом.

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Wikipedia / Preiss / MSC

Илья Суриков

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