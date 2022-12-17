Испугавшийся обстрелов пёс из Луганска уже восемь лет живёт в сточной трубе, не видя света

Вот уже восемь лет холодная и грязная сточная труба служит домом для дворняги по кличке Беляш из Луганска. До 2014 года пёс охранял автостоянку, но из-за начавшихся в городе обстрелов он от страха упал в люк. Волонтёры и спасатели неоднократно предпринимали попытки вытащить животное, но все их старания были тщетны, сообщает телеграм-канал "Mash на Донбассе".

В Луганске не могут спасти пса, который восемь лет прячется от обстрелов в сточной трубе. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"

"Восемь лет он провёл в темноте, пошёл уже девятый год. Слышать он слышит, нюх у него тоже работает, а вот зрение, скорее всего, отсутствует. В 2015 году сюда вызывали МЧС, они спускались вниз, <...> сказали, что пёс ушёл в трубу. И он, действительно, когда я вот туда спускалась, видела, что он уходит далеко", — рассказала журналистам волонтёр Виктория.

Все эти восемь лет местные жители подкармливают Беляша, но доверять людям он так и не научился. Из-за частых обстрелов пёс стал очень пугливым, поэтому при громких звуках он всё время прячется вглубь трубы. При этом волонтёры считают, что собаку всё-таки можно социализировать, но найдётся ли хозяин для неё, вопрос сложный.