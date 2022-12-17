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17 декабря, 10:01

"Путь саморазрушения": Грушко прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС

Замглавы МИД РФ Грушко назвал новые антироссийские санкции деструктивными для ЕС

С принятием девятого пакета антироссийских санкций Евросоюз продолжает двигаться по пути саморазрушения, а для Москвы в нём не оказалось "ничего неожиданного". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути", — сказал Грушко в беседе с ТАСС.

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Он также добавил, что ответные меры со стороны РФ на европейские ограничения будут сопряжены с российскими национальными интересами.

"И многие меры, которые обеспечивают российский суверенитет, в том числе во всех ключевых областях, уже приняты. Если они принимают меры, которые, скорее затрагивают их собственные интересы, то это их выбор", — сказал Грушко.

Ранее Лайф писал, что Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций. ЕС наложил ограничения и против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии РФ, Вооружённые силы, ВМФ, ВКС и Сухопутные войска.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков

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