"Путь саморазрушения": Грушко прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС

С принятием девятого пакета антироссийских санкций Евросоюз продолжает двигаться по пути саморазрушения, а для Москвы в нём не оказалось "ничего неожиданного". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути", — сказал Грушко в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что ответные меры со стороны РФ на европейские ограничения будут сопряжены с российскими национальными интересами.