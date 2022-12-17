"Путь саморазрушения": Грушко прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС
Замглавы МИД РФ Грушко назвал новые антироссийские санкции деструктивными для ЕС
С принятием девятого пакета антироссийских санкций Евросоюз продолжает двигаться по пути саморазрушения, а для Москвы в нём не оказалось "ничего неожиданного". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"ЕС продолжает движение по саморазрушительному деструктивному пути", — сказал Грушко в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что ответные меры со стороны РФ на европейские ограничения будут сопряжены с российскими национальными интересами.
"И многие меры, которые обеспечивают российский суверенитет, в том числе во всех ключевых областях, уже приняты. Если они принимают меры, которые, скорее затрагивают их собственные интересы, то это их выбор", — сказал Грушко.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций. ЕС наложил ограничения и против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии РФ, Вооружённые силы, ВМФ, ВКС и Сухопутные войска.
ТАСС / Валерий Шарифулин