Москву накрыл двухдневный снегопад

Москву накрыл интенсивный снегопад, он продолжится сегодня и завтра — 17 и 18 декабря. Об этом говорится в заявлении Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Городские службы трудятся в усиленном режиме из-за снегопада в Москве. Видео © Telegram / "Городское хозяйство Москвы"

"В столице сильный снегопад. Он продолжится сегодня и в воскресенье. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить до 20 сантиметров", — сказано в сообщении.

Городские службы трудятся в усиленном режиме. На видео, которое опубликовал комплекс, запечатлено, как работники очищают от снега дороги, дворовые территории и парковки. При этом под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам. В заявлении также подчёркивается, что службы постоянно следят за состоянием уличной сети. В ведомстве попросили водителей быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.