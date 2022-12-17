Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 08:02

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

В аэропортах Москвы отменено 17 рейсов и задержано 24

В московских аэропортах отменено 17 рейсов, ещё 24 задерживаются. Такие данные публикует портал "Яндекс. Расписания".

Больше всего рейсов отменено во Внуково — десять вылетов и прилётов, ещё шесть задерживаются. В Домодедово наблюдаются задержки двенадцати рейсов, отменён один, в Шереметьево отменено и задержано по шесть рейсов. Отметим, что в эти минуты в столице наблюдается снегопад и метель.

Водителям предложили требовать компенсацию за плохую уборку снега

Водителям предложили требовать компенсацию за плохую уборку снега

Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшие выходные жителей столичного региона ждёт "погодная свистопляска", которая будет сопровождаться снегопадами и температурными скачками.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров