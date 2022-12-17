В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Больше всего рейсов отменено во Внуково — десять вылетов и прилётов, ещё шесть задерживаются. В Домодедово наблюдаются задержки двенадцати рейсов, отменён один, в Шереметьево отменено и задержано по шесть рейсов. Отметим, что в эти минуты в столице наблюдается снегопад и метель.