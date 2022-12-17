В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
В аэропортах Москвы отменено 17 рейсов и задержано 24
В московских аэропортах отменено 17 рейсов, ещё 24 задерживаются. Такие данные публикует портал "Яндекс. Расписания".
Больше всего рейсов отменено во Внуково — десять вылетов и прилётов, ещё шесть задерживаются. В Домодедово наблюдаются задержки двенадцати рейсов, отменён один, в Шереметьево отменено и задержано по шесть рейсов. Отметим, что в эти минуты в столице наблюдается снегопад и метель.
Ранее Лайф рассказывал, что в ближайшие выходные жителей столичного региона ждёт "погодная свистопляска", которая будет сопровождаться снегопадами и температурными скачками.
ТАСС / Валерий Шарифулин