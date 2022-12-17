В МИД РФ сочли преждевременной наземную операцию, которую Турция планирует в Сирии

Наземная операция Турции в Сирии может привести к дальнейшей эскалации. Так считает директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он заявил, что Россия считает такой шаг партнёров преждевременным.

"Относимся с пониманием к чувствительным для партнёров вопросам защиты южных турецких границ, однако исходим из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета сирийского государства" — сказал он в беседе с ТАСС.

Дипломат добавил, что такая операция может стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооружённое противостояние в Сирии. При этом Пилипсон указал, что профильные ведомства России и Турции постоянно находятся в плотном контакте по сирийскому вопросу.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара планирует операцию по завершению создания 30-километровой линии безопасности. В ней планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооружённой оппозиции.