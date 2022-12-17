Капризов побил свой же рекорд, установленный в прошлом сезоне

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счёт заброшенную шайбу и две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго Блэкхокс".

В результате он набрал 39 очков в первых 30 матчах сезона. Такой показатель стал рекордным в "Миннесоте". Причём прежний максимум установил тоже Капризов, заработав в прошлом сезоне 36 очков в 30 стартовых поединках.