Капризов побил свой же рекорд, установленный в прошлом сезоне
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счёт заброшенную шайбу и две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго Блэкхокс".
В результате он набрал 39 очков в первых 30 матчах сезона. Такой показатель стал рекордным в "Миннесоте". Причём прежний максимум установил тоже Капризов, заработав в прошлом сезоне 36 очков в 30 стартовых поединках.
Ранее пас Капризова помог "Миннесоте" одержать третью победу подряд в НХЛ. Он отдал передачу на гол Матса Цуккарелло на 39-й минуте встречи, когда счёт стал 3:1.
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ТАСС / AP / Abbie Parr