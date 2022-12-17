Россиянам рассказали, как правильно выбрать новогодний костюм для ребёнка

При выборе детского новогоднего костюма стоит уделить внимание нарядам из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка", — говорится в сообщении.

Очень важно, чтобы костюм не потерял своего правильного внешнего вида ещё до праздников. Любовь детей к подвижности и активности лишний раз напоминает родителям, что ткань наряда должна быть прочной и не оставлять следов краски на коже ребёнка. Проверить это можно при помощи влажной белой ткани, потерев ею костюм. Немаловажно и то, чтобы наряд на праздник не имел каких-либо специфических запахов, а все детали должны крепко держаться на нём.