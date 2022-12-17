Tez Tour вернёт деньги клиентам, которые не смогли улететь в Египет

Туроператор Tez Tour вернёт в полном объёме деньги всем своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет с 15 по 19 декабря. Об этом РИА "Новости" заявили в компании.

"Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведён возврат денежных средств по приобретённым турам в полном объёме", — сообщил представитель туроператора.