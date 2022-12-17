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17 декабря, 05:48

Украинские военные выпустили десять ракет "Град" по Донецку

Украинские военнослужащие обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 8:00 по местному времени (совпадает с московским). Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Ранее Лайф сообщал, что при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка осколки попали в маршрутное такси, есть раненые.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артур Белкин

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