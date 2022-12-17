Украинские военные выпустили десять ракет "Град" по Донецку

Украинские военнослужащие обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив десять ракет из РСЗО "Град". Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 8:00 по местному времени (совпадает с московским). Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.