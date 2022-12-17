Аналитики выяснили, сколько в этом году россияне потратили на новогоднюю атрибутику

В предновогоднюю пору в 2022 году россияне тратят на украшения в среднем 1732 рубля, что на 11% больше, чем в прошлом. Соответствующие данные приводятся в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс", там сравнили расходы за период с 1 ноября по 10 декабря 2021-го и 2022-го.

"На набор новогодней атрибутики, то есть гирлянды, ёлочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня прошлого года", — приводит сообщение РИА "Новости".

Особенно увеличились траты на игрушки: средний чек в этом году составил на 20% больше, чем в прошлом, а это до 344 рублей. Также расходы выросли на гирлянды — на 17%, до 551 рубля, на новогодние звёзды — на 10%, до 283 рублей, на наборы ёлочных шаров — на 3%, до 406 рублей. Средний чек снизился лишь по мишуре — на 2%, до 148 рублей.

Новогодние украшения появились на прилавках магазинов ещё в октябре. По словам аналитиков, это оказало нивелирующий эффект на импульсивные покупки таких товаров. Указывается, что год к году более высокий интерес к новогодней атрибутике фиксировался в начале распродаж в ноябре. В декабре он был выше, чем в прошлом месяце, но по отношению к показателям 2021 года ниже на 10–15%. По словам экспертов, потребитель в этом году ведёт себя более сдержанно. Исключением является торговля в маркетплейсах. Там ежегодно растут продажи. Так, в ноябре и декабре объём покупок новогодних украшений превышает прошлогодние на 60–70%.