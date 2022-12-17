В Нижневартовске снесут дом, в котором из-за взрыва газа погибло 10 человек
Власти Нижневартовска приняли решение снести дом по улице Мира, в котором из-за взрыва газа погибло 10 человек. Об этом во время встречи с жильцами заявил мэр города Дмитрий Кощенко.
"Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома на ул. Мира, 6а, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу. Окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря", — написал градоначальник в телеграм-канале.
Напомним, трагедия произошла вечером 4 декабря в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В результате взрыва обрушился один подъезд. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. 7 декабря в Нижневартовске было объявлено днём траура.
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